Один из них направлялся из Москвы в Сочи

Размер курортного сбора на Кубани установят отдельно для каждой территории Губернатор Краснодарского края предложил дифференцировать стоимость пребывания в черте курортных зон

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После принятия Федерального закона о введении курортного сбора на территории Краснодарского края стоимость пребывания в черте курортных зон будет отличаться в зависимости от территории и времени года, но не превышать 100 рублей в сутки.

«Так, размер сбора в Сочи должен отличаться от суммы, взимаемой с туристов, например, в Темрюкском районе. Будет учитываться и сезонный фактор, – пояснил такое решение Вениамин Кондратьев на встрече с представителями СМИ. - Предполагается также не брать плату с целого ряда граждан, относящихся к льготным категориям – это ветераны войны, инвалиды, несовершеннолетние дети, малоимущие семьи. Законопроект предполагает возможность регионам самостоятельно устанавливать перечень льготников, как и размеры курортного сбора».

По заверению Вениамина Кондратьева, данная мера является необходимостью, поскольку количество отдыхающих в Краснодарском крае не пропорционально сумме, которая поступает от туристической отрасли в бюджет региона.

Напомним, 28 апреля Кабмин РФ одобрил законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке.