В Сочи 85 нелегальных таксистов лишились своих автомобилей Рейды по выявлению «бомбил» одновременно проходят во всех районах города

Автор фото: auto.yuga.ru

Власти курорта вместе со стражами порядка всерьез взялись за нелегальных таксистов, работающих без разрешения. Проверки специалистами департамента транспорта города и представителями ГИБДД и УВД проходят несколько раз в неделю, причем одновременно во всех районах курорта. Штрафами дело не ограничивается. У попавшихся на незаконной перевозке пассажиров «бомбил» конфискуют автомобили и отправляют на штраф стоянку. А после нелегалов ждет суд, который определит срок «ареста» железного коня. Лишиться колес подпольные таксисты могут максимум на два месяца. А после нескольких таких нарушений машину правоохранители имеют право и вовсе конфисковать.

«С начала этого года проведено более 90 рейдовых мероприятий, изъято около 85 транспортных средств. Водители осуществляли деятельность по перевозке пассажиров легковыми такси без разрешительных документов. Такие водители не проходят медосмотр, никто не следит за тем, проведен ли технический осмотр автомобиля. Легальные перевозчики же контролируются каждый день, - цитирует заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации г. Сочи Вячеслава Бауэра пресс-служба городского муниципалитета. - В каждой машине, работающей легально, есть весь пакет документов, следят водители и за санитарным состоянием авто, при необходимости пассажиру предоставят и чек за поездку».