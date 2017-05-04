Один из них направлялся из Москвы в Сочи

Сергей Крылов собирает друзей в Сочи на юбилейное шоу Самый большой и видный представитель отечественного шоу-бизнеса отмечает 30-летие сценической деятельности

Автор фото: www.ruspeach.com

Колоритный шоумен и любитель эпатировать публику сегодня вечером в кругу настоящих друзей и ярых поклонников отметит свой профессиональный юбилей на сцене Зимнего театра. 1 апреля этого года исполнилось ровно 30 лет с момента начала его сценической деятельности.

В качестве гостей на творческий бенефис певца прибудут популярные звезды эстрады, театра и кино, в числе которых Дмитрий Харатьян, Буша Гоман из музыкального проекта «Голос» и Ираклий из «Голос-Дети».

На сцену Зимнего Театра также поднимутся композитор Александр Добронравов, поэт Герман Витке, Ольга Дьячковская (Сопрано), Святослав Мороз (Скрипка), Анна Королева (Вокал, Саксофон), группа Vision of Sound. В спектакле примут участие лучшие детские коллективы города Сочи.

Свой юбилей на эстраде Сергей Крылов отмечает именно в Сочи не случайно. Певец влюблен в город и посвятил ему немало хитов: «Короче, я звоню из Сочи», «Москва-Сочи», «Сочи-Монако-Майами».