Один из них направлялся из Москвы в Сочи

Часть улиц Сочи сегодня вновь останется без света Под плановые отключения электроэнергии попали ул. Волжская, Альпийская и Пасечная

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):ул.Пасечная (частично); ул.Иванова Поляна (частично); ул.Полтавская (частично), ул.Волжская (частично), ул.Альпийская (частично)

с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):Сухумское шоссе (частично), филиал санатория «Аврора», АЗС № 47, с/о «Рассвет»

с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Каменка, ул.Раевская, ул.Батайская, с/т «Эдельвейс», с/т «Дорожник», с/т «Весна», с/т «Текстильщик», с/т «Каменка», с/т «Малинка»

с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Солохаул переулок Октябрьский, ул.Белгородская, в поселке Нижний Киров ул.Динская, ул.Белгородская, ул.Новопокровская, в поселке Верхне-Русское Лоо ул.Русская, в поселке Уч-Дере ул.Запорожская, чайные домики

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52