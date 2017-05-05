Сочи теряет популярность среди российских туристов Туроператоры фиксируют спад продаж до 50%

Автор фото: http://vsochicasino.ru

Россияне при выборе места отдыха вновь стали ориентироваться на зарубежные курорты. К таким неутешительным выводам пришли Российский союз туриндустрии и Ассоциация туроператоров России.

Возвращение на массовый рынок дешевых туров в Турцию и завышенные цены на отдых в санаториях и здравницах курорта не позволят Большому Сочи не только не повторить успешных показателей прошлого года, но и серьезно потерять в спросе.

«И несмотря на то, что Сочи по сравнению с Крымом показывает наименьший спад популярности, в летний период времени организованный поток туристов может снизиться более, чем на 30 %. Старт акции раннего бронирования в январе был удачным, но к концу февраля ее темп упал от 15% до 50%. Сочинские отели, гостиницы и дома отдыха уже стали предлагать своим клиентам путевки со значительными скидками, однако существенно повлиять на сложившуюся ситуацию уже вряд ли удастся», - отмечают эксперты.

Однако данную информацию полностью опровергают в управлении курортов и туризма администрации города Сочи. По данным начальника этого ведомства Сергея Домората, на июль и на август полностью распроданы путевки абсолютно во все санатории курорта. Загрузка на июнь на сегодняшний день составляет 90%.

В целом, по прогнозам муниципалитета, количество отдыхающих в этом сезоне будет сопоставимо с показателями прошлого года. Работа по привлечению новых гостей и популяризации Сочи в нашей стране ведется постоянно.

«Мы ставим задачу максимально сохранить параметры загрузки курорта на уровне прошлого года, выделяя конкурентные преимущества Сочи: разнообразие программ отдыха и предложений объектов размещения, благоустройство и безопасность рекреационных объектов, работа над качеством сервиса через обучение персонала, аттестацию и классификацию», - подчеркнул Сергей Доморат.