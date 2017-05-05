Сочинскую компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за некорректное название Денежные средства были принудительно списаны со счетов фирмы

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Одна из фирм Сочи в буквальном смысле слова поплатилась за свое имя. Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации применило административное взыскание к ООО «Южная торговая система» за использование в официальном названии словосочетания «торговая система». Проверка деятельности компании показала, что фирма действительно не является торговой системой. За использование некорректного названия организация должна была выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Однако исполнять свои обязательства ООО не торопилось.

«В соответствии с законодательством судебный пристав-исполнитель Лазаревского районного отдела г. Сочи официально уведомил организацию-должника о возбуждении исполнительного производства и предоставил срок для добровольного погашения задолженности. По истечении этого срока стало ясно, что самостоятельно оплачивать штраф представители ООО не собираются. Потому задолженность была принудительно списана со счета компании и перечислена взыскателю», - сообщают в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.