В Сочи планируют «запустить» летчика испытателя на аттракционе В преддверии 9 мая ветеран Великой Отечественной Войны Андрей Батурин пожелал прокатиться на Мегатролле в Скайпарке

Автор фото: www.ajhackett.com

Участвовавший в сверхсекретном испытании первой в СССР атомной бомбы Андрей Батурин, пожелал прокатиться на Мегатролле в Скайпарке во время экскурсии группы ветеранов Великой Отечественной Войны по единственному в России комплексу экстремальных высотных развлечений. Встреча с ветеранами запланирована на 6 мая. В этот день сотрудники парка приключений проведут их по самому длинному подвесному мосту в мире Skybridg и расскажут о работе высотных аттракционов BUNGY 207 и 69, SochiSwing и Megatroll.

«Риска для Андрея Батурина нет: активность подходит практически для всех возрастов, поскольку у аттракциона отсутствует свободное падение и серьезные перегрузки. После экскурсии и запуска на Мегатролле ветераны проведут в Скайпарке чаепитие, на котором поделятся своими впечатлениями, а также пообщаются с гостями парка», - сообщает менеджер по маркетингу и коммуникациям SKYPARK AJ Hackett Sochi Максим Максимов.