В небе над Черным морем едва не столкнулись два пассажирских самолета

В Сочи отменят 32 автобусных маршрута Из 146 муниципальных маршрутов регулярных перевозок 1 июля останется лишь 114

Автор фото: busphoto.ru

Администрация города Сочи распорядилась со второго полугодия 2017 года отменить 32 маршрута общественного транспорта. Так, согласно постановлению, опубликованному на сайте муниципалитета, с июля перестанут курсировать автобусы:

№18 «Новая Заря» - ул. Виноградная - ул. Орджоникидзе - Зимний театр - ул. Черноморская - ул. Фабрициуса - Курортный проспект - ул. Донская;

№201 Молодёжная - село Пластунка;

№203 село Богушевка - гимназия №9;

№204 пансионат «Белые ночи» - село Разбитый котел;

№205 кинотеатр «Юбилейный» - село Васильевка — село Разбитый котел;

№206 микрорайон Дагомыс - село Верхнее Буу;

№207 Дагомыс - Детляжка - Беранда - Якорная Щель;

№208 Барановка - Дагомыс - 3-я Рота - Верхнее Уч-Дере;

№209 Дагомыс - Нижнее Уч-Дере — Якорная Щель;

№210 Солохаул - Верхний Киров;

№211 ж/д вокзал Хоста - Каштаны;

№212 Кудепста - Верхнениколаевское;

№213 ж/д вокзал Адлер - улица 10 лет Октября;

№216 ТЦ «Новый век» - Голицыно;

№218 ж/д вокзал Хоста - Калиновое озеро - Воронцовка;

№219 ж/д вокзал Адлер - Молдовка - Красная Поляна;

№221 ж/д вокзал Адлер – «Дары природы» - Форелевое хозяйство;

№222 ТЦ «Новый век» - Черешня - Сормовская;

№223 Марьино - Тхагапш - ул. Победы;

№224 Мамедова Щель - ул. Победы;

№225 Большой Кичмай - Головинка;

№226 пансионат «Морская даль» - Малый Кичмай - Головинка;

№227 Магри - Макопсе - Наджиго;

№228 Наджиго - Макопсе;

№229 турбаза «Космос» - Наджиго - Макопсе;

№230 Тхагапш - Марьино - Лазаревское;

№231 Лазаревское - Госсортучасток - санаторий «ВВС» - Волконка - Каткова Щель;

№232 Зубова Щель - Каткова Щель;

№233 Наджиго - Советквадже;

№234 Малый Кичмай - Большой Кичмай;

№235 Лазаревское - Волконка - Солоники;

№236 Шхафит - Тихоновка - Аше.

Еще 4 маршрута, в числе которых №202 село Раздольное - МОБУ №9; №214 ТЦ «Новый век» - село Нижняя Шиловка; №217 остановка «улица Гастелло» - село Вардане-Верино; №220 улица Мира — село Липники - село Молдовка, переведут в разряд перевозок по нерегулируемым тарифам. На право осуществлять перевозку пассажиров по данным направлениям будет объявлен и проведен тендер.