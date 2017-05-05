В Сочи отменят 32 автобусных маршрута
Администрация города Сочи распорядилась со второго полугодия 2017 года отменить 32 маршрута общественного транспорта. Так, согласно постановлению, опубликованному на сайте муниципалитета, с июля перестанут курсировать автобусы:
№18 «Новая Заря» - ул. Виноградная - ул. Орджоникидзе - Зимний театр - ул. Черноморская - ул. Фабрициуса - Курортный проспект - ул. Донская;
№201 Молодёжная - село Пластунка;
№203 село Богушевка - гимназия №9;
№204 пансионат «Белые ночи» - село Разбитый котел;
№205 кинотеатр «Юбилейный» - село Васильевка — село Разбитый котел;
№206 микрорайон Дагомыс - село Верхнее Буу;
№207 Дагомыс - Детляжка - Беранда - Якорная Щель;
№208 Барановка - Дагомыс - 3-я Рота - Верхнее Уч-Дере;
№209 Дагомыс - Нижнее Уч-Дере — Якорная Щель;
№210 Солохаул - Верхний Киров;
№211 ж/д вокзал Хоста - Каштаны;
№212 Кудепста - Верхнениколаевское;
№213 ж/д вокзал Адлер - улица 10 лет Октября;
№216 ТЦ «Новый век» - Голицыно;
№218 ж/д вокзал Хоста - Калиновое озеро - Воронцовка;
№219 ж/д вокзал Адлер - Молдовка - Красная Поляна;
№221 ж/д вокзал Адлер – «Дары природы» - Форелевое хозяйство;
№222 ТЦ «Новый век» - Черешня - Сормовская;
№223 Марьино - Тхагапш - ул. Победы;
№224 Мамедова Щель - ул. Победы;
№225 Большой Кичмай - Головинка;
№226 пансионат «Морская даль» - Малый Кичмай - Головинка;
№227 Магри - Макопсе - Наджиго;
№228 Наджиго - Макопсе;
№229 турбаза «Космос» - Наджиго - Макопсе;
№230 Тхагапш - Марьино - Лазаревское;
№231 Лазаревское - Госсортучасток - санаторий «ВВС» - Волконка - Каткова Щель;
№232 Зубова Щель - Каткова Щель;
№233 Наджиго - Советквадже;
№234 Малый Кичмай - Большой Кичмай;
№235 Лазаревское - Волконка - Солоники;
№236 Шхафит - Тихоновка - Аше.
Еще 4 маршрута, в числе которых №202 село Раздольное - МОБУ №9; №214 ТЦ «Новый век» - село Нижняя Шиловка; №217 остановка «улица Гастелло» - село Вардане-Верино; №220 улица Мира — село Липники - село Молдовка, переведут в разряд перевозок по нерегулируемым тарифам. На право осуществлять перевозку пассажиров по данным направлениям будет объявлен и проведен тендер.