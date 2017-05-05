«Бессмертный полк» изменит схему движения транспорта во всех районах Сочи Сочинцев и гостей курорта просят не оставлять свой транспорт на площади у Зимнего театра и площади Южного мола

Автор фото: Екатерина Лызлова

9 мая в Адлере движение автомобилей будет ограничено с 8.00 до 11.00 по маршруту от пересечения ул. Ленина с ул. Калинина, до ул. Просвещения, далее по ул. Кирова до пересечения с ул. Крупской и до пересечения с ул. Демократической, затем до пересечения с ул. Интернациональной и до площади памятника Адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.



В Хосте - с 8.45 до 11.00 от памятника Красным партизанам и Красногвардейцам по ул. Октября до памятника воинам Хостинцам погибшим в 1941-1945 годах по ул. Платановой.



В Лазаревском - с 8.00 до 12.00 от кинотеатра «Восход» по ул. Партизанской до ул. Калараша, по ул. Победы до памятного знака Стелы (у моря), далее от ул. Победы (Дом быта) до ул. Партизанская и от ул. Павлова до Храма Рождества Богородицы.



В Центре – с 07.00 до 14.00 ограничения будут действовать у мемориала в микрорайоне Завокзальный.

с 9.30 до 13.00 от Театральной площади, по улицам Театральная и Курортный проспект до стелы «Подвиг во имя жизни».

с 16.30 до 17.30 по маршруту прохождения финалистов городского конкурса строя и песни, казачьих классов торжественным маршем от Площади Южного мола до площади Северного мола сочинского морского порта.



с 19.30 до 22.00 по маршруту прохождения акции «Свеча памяти»: также от Площади Южного мола до Северного мола.



с 20.00 8 мая до 14.00 9 мая транспорт будет перенаправлен вокруг здания Зимнего театра.



В этот же период сочинцев и гостей курорта просят не оставлять свой транспорт на площади у Зимнего театра, площади Южного мола, у мемориала в микрорайоне Завокзальный, а также по маршруту следования акции «Бессмертный Полк».