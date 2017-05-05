В Хостинском районе Сочи огромный алабай напал на восьмилетнюю школьницу
Инцидент произошел возле дома родственников, куда семья приехала на детский праздник. Пока родители вынимали из машины подарки, на ожидающую их дочку напала собака породы алабай. Отбить малышку у огромного пса отцу семейства удалось спустя минуту, однако собаке хватило этого времени, чтобы нанести серьезные увечья ребенку. Девочка три дня провела в реанимации. Сейчас, по заверению медиков, ее жизни ничего не угрожает, но впереди длительное лечение.
«Во время проверки прокуратура установила, что нападение произошло в Хостинском районе Сочи. Собака бросилась на девочку и укусила ее в подмышечную впадину, разорвав артерию. Девочке сделали операцию и заменили часть артерии. Ребенок все еще находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Сейчас по факту произошедшего в полиции проводят доследственную проверку, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры. Хозяйка собаки не отрицает, что это ее животное причинило вред здоровью ребенка и выразила готовность компенсировать стоимость лечения», - рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.