В Хостинском районе Сочи огромный алабай напал на восьмилетнюю школьницу Трагедия произошла на глазах у родителей девочки

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Инцидент произошел возле дома родственников, куда семья приехала на детский праздник. Пока родители вынимали из машины подарки, на ожидающую их дочку напала собака породы алабай. Отбить малышку у огромного пса отцу семейства удалось спустя минуту, однако собаке хватило этого времени, чтобы нанести серьезные увечья ребенку. Девочка три дня провела в реанимации. Сейчас, по заверению медиков, ее жизни ничего не угрожает, но впереди длительное лечение.

«Во время проверки прокуратура установила, что нападение произошло в Хостинском районе Сочи. Собака бросилась на девочку и укусила ее в подмышечную впадину, разорвав артерию. Девочке сделали операцию и заменили часть артерии. Ребенок все еще находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Сейчас по факту произошедшего в полиции проводят доследственную проверку, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры. Хозяйка собаки не отрицает, что это ее животное причинило вред здоровью ребенка и выразила готовность компенсировать стоимость лечения», - рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.