В небе над Черным морем едва не столкнулись два пассажирских самолета

«Князь Владимир» прибыл в порт Сочи В первый круиз к берегам Крыма лайнер отправится 11 июня

Автор фото: http://nowcrimea.ru

Круизный 9-палубный теплоход «Князь Владимир», приобретенный для возобновления морского сообщения между Крымом и Сочи, сегодня прибыл в сочинский порт к причалу №2. После ремонтных работ в Турции судно полностью готово к перевозке пассажиров.

«На лайнере обновлены каюты, пассажирские зоны и общественные пространства. Для соответствия требованиям российских стандартов были проведены работы по обновлению радионавигационного оснащения (ГЛОНАСС). Экипаж и обслуживающий персонал продолжат подготовку судна к первому рейсу регулярного круизного сообщения, который состоится 11 июня, - сообщают в пресс-службе «Росморпорта». - Будет проведена оценка технической оснащенности и комфортабельности внутренних помещений и общественных зон лайнера, протестировано качество взаимодействия гостиничного и ресторанного персонала. Кроме того, запланирован ряд работ с учетом требований транспортной безопасности. Комплекс мероприятий позволит обеспечить безопасность и комфорт пассажиров регулярного круизного сообщения в навигацию 2017 года».

Круизы по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь запланированы с 11 июня по 1 ноября. Продажа билетов на круизный теплоход «Князь Владимир» идет полным ходом. Возможно в мае судно отправится в тестовый рейс, на борту будут технические специалисты.

Напомним, организовать морское сообщение между Сочи и Крымом президент России Владимир Путин поручил в ходе заседания президиума Госсовета в Керчи, которое состоялось в сентябре прошлого года. Для этих целей было куплено девятипалубное судно Roy Star постройки 1971 года, которое получило новое название «Князь Владимир».