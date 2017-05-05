В небе над Черным морем едва не столкнулись два пассажирских самолета

Где можно интересно провести праздничные выходные в Сочи Курорт в ожидании концерта Сосо Павлиашвили, парусной регаты и празднования Дня Победы

Автор фото: Екатерина Лызлова

Впереди четыре дня отдыха, и один из них, День Победы, наш народ ждет с особым нетерпением и трепетом. Ведь 9 Мая по-прежнему остается самым объединяющим и семейным праздником страны. Стать частью «Бессмертного полка», отведать фронтовую кашу и посмотреть салют хотят не только ветераны, их дети, внуки и правнуки, но и туристы, прибывшие на курорт из разных уголков мира. «Сочи Экспресс» расскажет, как провести День Победы и другие праздничные дни в городе, не пропустив самого главного.

Для начала спланируем выходные, исходя из предпочтений и наличия свободного времени.

Любители культурного досуга 6 и 7 мая могут посетить спектакли театра Романа Виктюка «Служанки» и «Соломея» или провести музыкальные вечера в Органном зале вместе с молодой талантливой исполнительницей, лауреатом международных конкурсов Светланой Сухановой. Солистка Пензенской филармонии даст концерты под названием «Волшебство» и «Звездный орган».

С лучшими работами в области рекламы и маркетинга всего мира можно ознакомится на презентации роликов-победителей 63-го Международного Фестиваля Креативности «Каннские львы», который состоится 7 мая на курорте «Роза Хутор» в концертном зале «Роза Холл». Ведущими церемонии станут продюсер Даниил Костинский и Ирина Муромцева (Первый канал). Зрителей ожидает специальная развлекательно-познавательная программа. В частности, на сцену в этот вечер выйдет Burito.

В этот же день в театре «Вельвет» (Сочи Казино и Курорт) даст концерт один из самых романтичных исполнителей отечественной сцены Сосо Павлиашвили.

8 мая сочинцы и гости курорта смогут зарядится положительными эмоциями и стать частью юмористического шоу Елены Воробей, которое пройдет на сцене Зимнего театра.

Почитатели живописи на этих выходных имеют возможность посетить сразу две выставки, открывшиеся в Художественном музее Сочи: персональную выставку Народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Виталия Коробейникова «Улыбнись чистому городу» и проект, посвященный исследованию художниками геометрических форм и символов как неотъемлемых составляющих любого, в том числе и современного культурного пространства «OFFТОП».

Будет чем заняться в праздничные дни и фанатам спортивного образа жизни.

6 мая с 10.30 до 11.20. сочинцы пробегут эстафету в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный забег начнется от мемориала «Подвиг во имя жизни».

В этот же день с 10:00 до 17:00 в лесопарке «Мацестинская долина» микрорайона Мацеста пройдет «Весенний марафон- 2017», в котором может принять участие любой желающий. Достаточно было лишь собрать команду из 6 человек в возрасте от 14 до 29 лет. Завершит марафон экологическая акция.

6 и 7 мая на мотодроме курорта «Имеретинский» пройдет II этап кубка СНГ Strider Cup 2017 – гонки на беговелах (велосипедах без педалей) среди детей в возрасте от 2 до 6 лет.

С 6 по 14 мая в Парусном центре «Юг Спорта» пройдет 4-й, заключительный этап Кубка России по парусному спорту в олимпийских классах яхт. В регате примут участие более 200 спортсменов из 13 регионов России. Вход для зрителей свободный!

07 мая в 17:00 на центральном стадионе «Юг Спорт» в рамках 26-го тура Первенства России по футболу состоится матч ФК «Сочи» и футбольного клуба «СКА» из Ростова-На-Дону.

В День Победы в Сочи пройдет сразу несколько крупных памятных акций. Главные мероприятия в честь годовщины Великой Победы по традиции пройдут 9 мая в центре Сочи, которые начнутся Митингом памяти на Мемориале в Завокзальном районе в 09:00. А в 10:00 от Зимнего театра стартует шествие участников акций «Бессмертный полк» и «Полотно Победы». Колонны пройдут по Курортному проспекту к стеле «Подвиг во имя жизни». Акция «Бессмертный полк» также состоится в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах.

Праздник на площади у Южного мола начнется в 9:00 с прямой трансляции Парада Победы на Красной площади в Москве. Для гостей будет работать полевая кухня, разверзнется выставка вооружения и боевой техники. Здесь также пройдут показательные выступления сотрудников спецназа, выступят финалисты городского конкурса строя и песни.

В 19.00 на площади начнется гала-концерт «Салют Победы», который завершится праздничным фейерверком.

В 20:00 от Северного мола к Южному молу пройдет шествие участников акции «Свеча памяти».

Насыщенная концертно-развлекательная программа с выступлением духового оркестра и творческих коллективов города в День Победы также ждет гостей парка «Ривьера».

Кроме того, по традиции в этот день вход во все городские музеи курорта будет свободным.

В целом праздничные мероприятия пройдут во всех районах курорта.