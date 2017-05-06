Владимир Путин: Сочи может претендовать на проведение Олимпиады-2028 Президент страны не исключил, что Россия поборется за право принимать у себя летнюю Олимпиаду в 2028 году

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Не исключено, что Россия будет претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2028 года. Об этом заявил глава российского государства в интервью британскому журналисту, автору «Официальной истории Олимпийских игр и МОК» Дэвиду Миллеру.

Отвечая на вопрос Миллера о том, возможна ли подача заявки Москвы на Олимпиаду 2028 года, Путин сказал, что в данном случае правильнее было бы говорить о России в целом, а не об одной только Москве.

«Помимо столицы в нашей стране есть и другие города, которые потенциально могли бы принять летнюю Олимпиаду. Это, конечно, Сочи, но, кроме того, Санкт-Петербург и, возможно, Казань. Мы пока не делаем никаких конкретных заявлений. Но в 2014 году наша страна успешно провела зимнюю Олимпиаду, и я не исключаю возможности того, что Россия может принять участие в подаче заявок на право провести еще одну Олимпиаду», - цитирует Владимира Путина Associated Press.

