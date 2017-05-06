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В Сочи эстафету Победы пробежали более 700 горожан (фото) Любители спортивного образа жизни всех возрастов преодолели дистанцию в 1400 метров

Автор фото: http://www.sochiadm.ru

Желающих почтить память героев легкоатлетической эстафетой в этом году оказалось не мало. По данным пресс-службы администрации города Сочи, принять участие в традиционном забеге в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне вызвалось более 700 школьников, спортсменов и просто любителей активного образа жизни. За час они с легкостью преодолели дистанцию в 1400 метров от мемориала «Подвиг во имя жизни» по Курортному проспекту, улицам Воровского, Несебрская, Поярко, Навагинская до площади Флага.

«Самым большим достижением людей является здоровье. И эта эстафета объединяет людей во имя своего народа, во имя здоровья», - выступил с речью перед участниками забега ветеран Великой Отечественной войны Михаил Афанасьевич Инкин.

О том, что это не просто спортивное мероприятие, а патриотическая акция напомнил заместитель главы города Сергей Юрченко.

«Это ежегодная эстафета. И это не столько спортивное мероприятие, сколько духовное. Мы передаем из поколения в поколение, как эстафетную палочку, все то, что удалось сохранить, всю память о заслугах наших предков, которые сделали все, чтобы мы могли жить в мирное время и быть активными, спортивными в нашем прекрасном городе», - заместитель главы муниципалитета.

Эстафета сегодня состоялась одновременно во всех городах и районах Краснодарского края.