В небе над Черным морем едва не столкнулись два пассажирских самолета

В Сочи тушат пожар на мусороперерабатывающем заводе По предварительным данным погибших и пострадавших нет

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О пожаре в здании по улице Водораздельной в пожарную часть сообщили горожане, заметившие клубы густого дыма, поднимающиеся в небо со стороны мусороперерабатывающего завода.

«В настоящее время на месте работают пожарные бригады. В 14.10 06.05.2017 на пульт диспетчера «01» 10-ОФПС по Краснодарскому краю поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном по адресу: г. Сочи, ул. Водораздельная. В 14.11 на место выехали первые пожарные подразделения. В 14.20 по прибытию установлено, что произошло загорание в одноэтажном отдельно стоящем помещении на площади около 100 м2. В ликвидации пожара задействованы 18 человек, 6 единиц техники», - сообщили подробности в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время пожар еще не локализован. На месте происшествия работает оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По предварительным данным, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.