Доходы от курортного сбора в Сочи пойдут исключительно на развитие города Расходованием собранных средств будут заниматься муниципалитеты

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«Никто не будет забирать деньги у Сочи, Анапы, Геленджика ни на какие другие цели в краевой бюджет. Курортный сбор будет работать только на развитие инфраструктуры курортных территорий, - разъяснил механизм сбора и распределения курортного сбора губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Поскольку право устанавливать размер курортного сбора будет передано муниципалитетам, по мнению главы региона, ни один мэр города не будет действовать себе во вред, повышая стоимость пребывания в черте данной курортной зоны.

«В определенный период сбор может быть и нулевым, если он, например, не будет способствовать тому, чтобы туристы посещали тот или иной город. Все главы четко понимают, как это должно работать», – отметил Вениамин Кондратьев.