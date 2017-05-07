В Сочи открылся второй в России парк Кубка конфедераций (фото) В церемонии приняли участие бывшие футболисты сборных Австралии и России Харри Кьюэлл и Дмитрий Булыкин









В Сочи открылся второй в России парк Кубка конфедераций. Почетными гостями мероприятия стали бывшие игроки команд Австралии и России Харри Кьюэлл и Дмитрий Булыкин, а также глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Как рассказал Харри Кьюэлл, в Сочи он прибыл в пятницу вечером и уже успел погулять по городу, побывать в музее спортивной славы.

- Великолепный город, мне все здесь понравилось. Немного напоминает мою Родину - Австралию. Нашим футболистам очень повезло, что именно здесь они будут играть матч на Кубке конфедераций. Надеюсь, австралийским болельщикам все тоже понравится, и в дальнейшем они будут приезжать в Сочи отдыхать, - заявил Харри Кьюэлл.

Парк Кубка конфедераций работает бесплатно 6 и 7 мая на площади Южного мола. На его территории организованы разнообразные активности, связанные с футболом: аттракционы, встречи с именитыми спортсменами и талисманом чемпионата мира-2018 волком Забивакой, мультимедийные викторины и конкурсы, на которых каждый может испытать удачу и выиграть билеты на игры Кубка конфедераций в Сочи. Здесь также можно увидеть главный трофей предстоящего турнира.

- Кубок конфедераций заставил нас немного поработать. Необходимо было привести к спортивному виду стадион «Фишт». Это удалось сделать, на стадионе уже успешно состоялись три тестовых матча. Городская среда также всегда поддерживается на высоком уровне. Мы готовы на все 100 процентов. Сегодня, ровно за 50 дней до открытия Кубка конфедераций, мы открыли замечательный парк. Думаю, всем болельщикам футбола будет радостно, и они будут приходить сюда. И гостям города должно понравиться здесь, потому что здесь много аттракционов, где можно получить хорошее настроение, - рассказал Анатолий Пахомов.

После Москвы и Сочи парк Кубка конфедераций откроется в Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурге (20-21 мая). Почетными гостями парков в каждом городе будут звезды российского и мирового футбола.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. В группе со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.