В небе над Черным морем едва не столкнулись два пассажирских самолета

Сочинский автобус протаранил пальму в районе Олимпийского парка Пострадали десять человек

Автор фото: http://vesti-sochi.tv

Рейсовый автобус 125 маршрута врезался в пальму в Сочи, сообщает «Интерфакс». От столкновения пострадали пассажиры салона: десять человек получили травмы, к счастью, тяжелых нет.

На место ДТП выехали бригады скорой медицинской помощи. По уточненным данным, предоставленным пресс-службой ГУ МВД по Краснодарскому краю, три человека были госпитализированы.

ЧП произошло в Олимпийском парке. Причины произошедшего еще предстоит выяснить, однако уже точно известно, что водитель был трезвым.