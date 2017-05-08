В небе над Черным морем едва не столкнулись два пассажирских самолета

Сочинские полицейские жестоко избили школьника, выбивая показания По словам подростка, стражи порядка заставляли его признаться в ограблении магазина

Автор фото: https://ptzgovorit.ru

Сотрудники следственного комитета России Краснодарского края начали расследование по заявлению сочинского подростка, сообщившего, что был избит полицейскими в конце апреля этого года. По утверждению 18-летнего школьника, стражи порядка, нанося удары по голове и туловищу, заставляли его признаться в краже товара в магазине Лазаревского района, которой он не совершал. В результате нанесенных побоев юноша попал на больничную койку, где пролежал до 5 мая.

«По данному факту следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства, которые указывается в заявлении, путем опросов, проведения судебно-медицинского исследования на предмет наличия у заявителя телесных повреждений, механизма и давности их образования. Действиям сотрудников правоохранительных органов будет дана правовая оценка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.