В небе над Черным морем едва не столкнулись два пассажирских самолета

В Сочи ветераны ВОВ установили рекорд на самых высоких качелях в мире (фото) Римма Колотова стала самой возрастной посетительницей парка приключений на высоте, совершившей прыжок со SochiSwing













«Впечатления колоссальные! Это чудо! Такой кайф! Да я мечтала об этом. Показывали когда по телевидению, как прыгают, я всегда думала: неужели и я когда-нибудь смогу. Вот теперь осуществилась мечта! Вы знаете, не страшно. Вроде предупредили, что вначале немного будет. А я не ощутила. Мне было очень приятно и никакого стресса!», - поделилась эмоциями после полета ветеран Великой Отечественной Войны Римма Колотова.

Римма Ивановна установила рекорд возраста на этом аттракционе – 85 лет! Свой прыжок она приурочила ко Дню Победы. Запуск сопровождался криками «Ура!» у зрителей.

Совершить полет на самых высоких качелях в мире SochiSwing Римма Ивановна Колотова решила во время экскурсии по самому длинному подвесному мосту в мире Скайбридж и высотных аттракционов, организованной 6 мая сотрудниками парка приключений Скайпарк.

В тандеме с бесстрашной пенсионеркой отправился председатель Клуба офицеров госбезопасности Александр Ильич Сьянов.

Среди гостей также были герой Советского Союза Павел Павлович Сюткин, генерал-майор в отставке Николай Яковлевич Туранов, ветераны боевых действий Владимир Николаевич Бондаренко и Николай Петрович Савченко, председатель Городского совета ветеранов Алексей Васильевич Горбунов.

«Для них визит в Скайпарк стал приятным сюрпризом. Они признаются: порой на некоторых встречах ощущают себя чуть ли не музейными экспонатами. А здесь они снова почувствовали себя живыми и восторженными, как в молодости. После экскурсии и запуска на SochiSwing ветераны провели в Скайпарке чаепитие, на котором поделились своими впечатлениями, а также пообщались и сфотографировались с гостями парка», - отметил менеджер по маркетингу и коммуникациям SKYPARK AJ Hackett Sochi Максим Максимов.