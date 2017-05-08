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9 мая в Сочи ожидается гроза, сильный дождь и ветер Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

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Сегодня ночью и завтра утром в Сочи ожидается сильный дождь с ветром, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

«В связи с прогнозируемыми осадками, снеготаянием в горах 9 и 10 мая на реках Сочи возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, в Краснополянском горном кластере возрастет риск схода селевых потоков малых объемов. В этой связи глава города Сочи Анатолий Пахомов потребовал перевести все коммунальные службы на усиленный режим работы, выставить дополнительные наблюдательные посты на реках», - говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Спасатели рекомендуют принять меры безопасности, не пользоваться личным транспортом, не оставлять машины под деревьями и легкими конструкциями. Стоит также воздержаться от выходов в горы и отдыха на природе на берегах рек. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 010.