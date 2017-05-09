Прокуратура Сочи запретила продавать квартиры в очередной новостройке На этот раз действующее законодательство о долевом строительстве нарушил застройщик ЖК «Грин Парк-2»

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Сочинские власти продолжают выявлять объекты незаконного строительства. Не так давно внимание сотрудников администрации курорта привлек жилой комплекс «Грин Парк-2», расположенный по улице Красной. По данным муниципалитета, продажа квартир в данной новостройке производилась с нарушением Федерального закона № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В документе указано, что правом на привлечение денежных средств граждан для долевого строительства обладают только юридические лица, имеющие в собственности или на правах аренды земельный участок, разрешение на строительство и опубликованную проектную декларацию. Однако застройщик ЖК «Грин Парк-2» получил разрешение лишь на строительство индивидуального 3-этажного жилого дома. Разрешение выдано физическим лицам, а значит «привлечение денежных средств граждан для возникновения у них права собственности на жилые помещения в указанном многоквартирном доме» является незаконным.

«По результатам проведенной проверки, прокуратурой Центрального района города Сочи в суд направлено исковое заявление о запрете реализации квартир в ЖК «Грин Парк-2» по улице Красной», - сообщают в надзорном ведомстве.