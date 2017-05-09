В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 70 тысяч сочинцев (фото) Мероприятия, посвященные Великой Победе, прошли во всех районах города



















Мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Сочи начались в 09:00 на Мемориале «Вечный огонь» в Завокзальном районе. Там прошло торжественное возложение цветов. В это же время на площади Южного мола была включена прямая трансляция Парада Победы на Красной Площади в Москве.

В 10:00 во всех районах города стартовала акция «Бессмертный полк». В Центральном районе сочинцы и гости курорта прошли по Курортному проспекту, неся в руках фотографии своих близких - участников Великой Отечественной войны. Шествие началось от Зимнего театра, его возглавило Знамя Победы. Затем школьники пронесли Полотно Победы. Также в начале парада проехали ветераны на автомобилях военных лет. В этом году в «Бессмертном полку» участвовали порядка 70 тысяч человек.

- В прошлом году у нас приняло участие в этой акции 40 тысяч человек, а в этом – значительно больше. И погода никому не мешает. В колоннах идут и дети, и взрослые, и, конечно, наши ветераны. Этой акцией мы хотим показать, что мы помним подвиг наших дедов и прадедов и говорим «Спасибо деду за Победу», - сказал глава города Анатолий Пахомов.

Первые митинги, посвященные 72-й годовщине Победы, состоялись в Сочи накануне. В понедельник, 8 мая, жители города возложили цветы к памятнику солдату-сочинцу в Комсомольском сквере. Он был установлен в 2015 году к 70-летию Великой Победы. Участники митинга провели минуту молчания и выпустили в небо 72 белых шара в форме птиц. Еще один митинг памяти прошел у одного из главных символов военной истории Сочи – мемориал «Подвиг во имя жизни».

Завершатся торжественные мероприятия сегодня в 19:00 на площади Южного мола. Здесь пройдет гала-концерт «Салют Победы», который завершится праздничным фейерверком. В 20:00 от Северного мола к Южному молу пройдет шествие участников акции «Свеча памяти».

Историческая справка.

Во время Великой Отечественной войны из Сочи на фронт ушло почти 20 тысяч жителей. Около 5 тысяч не вернулись домой. На четыре года Сочи стал городом-госпиталем. Раненных принимали в 111 санаториях курорта, где были развернуты госпитали. За вклад медицинских работников и всех жителей города в дело победы в 1980 году Сочи был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Также в годы Великой Отечественной войны в период битвы за Кавказ с июля 1942 по октябрь 1943 года на территории Большого Сочи дислоцировались Штаб 20-й Горнострелковой дивизии, находившийся в районе реки Бзугу, штаб черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта, размещенный в селе Вишневка, штаб 5-й Воздушной армии Северо-Кавказского фронта в поселке Чемитоквадже.

На аэродромах Адлера и пос. Лазаревское базировались авиаполки 5-й воздушной армии и 5-й авиаэскадрильи. В Центральном районе Сочи в районе Цветного бульвара располагалась 9-я отдельная гвардейская авиационная эскадрилья, чьи летчики совершали полеты и к бойцам перевалов главного Кавказского хребта, и в тыл врага к партизанам Крыма, и в Новороссийск, и в осажденные врагом города Севастополь, Керчь, Одессу. Сотни раненых по военно-воздушному пути были вывезены в сочинские госпиталя.