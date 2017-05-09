Партизанка Настя Воспоминания военных лет













Анастасия Денисовна Векленко родилась в Воронежской области, в 1930 году. Когда началась Великая Отечественная война, маленькой Насте было 11 лет. В те страшные годы, рассказывает женщина со слезами на глазах, ей и ее семье многое пришлось преодолеть. Вот уже много лет Анастасия Денисовна живет в Сочи, воспитывает дочь, двух внуков и трех правнуков. В преддверие Дня Победы ветеран поделилась с корреспондентом «СЭ» воспоминаниями о своем военном детстве.

- В 1941 году папа ушел на войну. Мы с мамой узнали, куда его определили, и мама решила ехать к нему. В поезде ехать было негде, даже в тамбурах все было занято. Люди лежали, сидели, стояли. Мама ехала на подножке. Нашла палаточный городок солдат. Стала искать папу. Пробиралась через лагерь и звала его. Нашла только в третьем городке. Папа сразу ей сказал: я ложку потерял, значит, домой не вернусь… Так и получилось. Папа погиб в 1944 году.

- Наша деревня попала в оккупацию весной 1942 года. Жили под страшным гнетом. За одного убитого немца расстреливали десять человек. Почти сразу в селе назначили старосту. Позже, когда немцы отступали, он с ними сбежал. Спустя время мама его встретила, староста поселился за 45 километров от родной деревни. Думал, никто не найдет и не узнает. А мама вспомнила, хотя он и усы отрастил. Вернулась и рассказала о предателе. Его вызвали, дали 10 лет. Больше мы о нем ничего никогда не слышали.

- Во время оккупации деревни немцы ходили по дворам, брали кур, яйца, что-то из продуктов, у кого что было. Моя бабушка, их завидев, начинала сразу чесаться. Уж очень они вшей боялись. К таким во двор немцы не заходили. В то время девушки сильно маскировались: надевали, что похуже, погрязнее. Иначе немцы ловили и насиловали. Многих наших девчонок они тогда с собой в Германию увезли....

- К нам домой ночью часто приходили партизаны. Дорогу спрашивали. Наша деревушка шла вдоль речки, через гору находилась деревня Кантемировка. Там велись ожесточенные бои. И нашим разведчикам надо было знать, что в той деревне творится. Мы с мамой их через речку переводили. Через нее был мост, но за ним следили полицаи. Если в другую сторону идти, дорога мимо дома старосты шла. Приходилось идти вброд через речку. Мы партизан в Кантемировку одной дорогой проводили, а обратно по другой возвращались, чтобы не попасться.

- Когда наши солдаты отступали из деревни, у нас жил русский офицер с адъютантом. У офицера сапог, наверное, три пары было. И адъютант все время их начищал. Мама попросила: подарите одни сапоги, муж придет с фронта, не во что даже обуться. А он в ответ: нет, нет, нет. И вот все солдаты ушли. Доехали почти до Россоши, и там их немцы взяли в кольцо. Некоторые наши успели проскочить до Дона. Кто переплыл, кто утонул. Остальных солдат немцы в лагеря погнали. Шли обратно мимо нашей деревни. Мы пленным выносили кто сухарь, кто табак, кто воду. Понимали, что на верную смерть идут. И мы с мамой вышли. Увидели того самого офицера. У него за несколько суток борода седая выросла. Он нас тоже узнал. Подбежал. Говорит: выручите меня. А как? Мы даже не знали, как его звать. Ни фотографии, никаких данных у нас не осталось, чтобы даже сообщить кому. Больше он нам на глаза не попался.