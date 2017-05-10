Сегодня один из районов Сочи проведет день без воды На 10 мая плановое ограничение водоснабжения намечено в Адлере

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10 мая 2017 года с 09.00 до 15.00 будут проводиться плановые ремонтные работы на водоводе диаметром 400 мм по ул. Ленина в районе дома №286ж.

«На период работ временно без холодного водоснабжения останутся следующие потребители: ЛОЦ «Орбита-1», детский пансионат «Зеленая Горка», санаторий «СССР», отель «Весна», аквапарк «Амфибиус», гостиница «Арли», пансионаты «Дельфин», «Факел», гостиница «Меридиан», пансионат «Нептун», гостиница «Кристалл», отель «Ковчег», санаторий «Кристалл», дельфинарий, «Адлеркурорт», пансионат «Известия», Океанариум, жилой фонд по ул. Ленина (район панс. «Известия»), ул. Медовой, ул. Белых Акаций, котельная №29а (ул. Ленина 284)», - сообщил начальник отдела общественных связей ООО «Сочиводоканал» Константин Бредников.