В парке отдыха Сочи открылась квест-комната «База 1941» (фото) Отправиться в историческое путешествие и выполнить задание в стиле «Форт Боярд» можно на Тихой аллее «Ривьеры»















Оказаться в мгновение ока в 1941 году и пройти нелегкие задания в стиле «Форд Боярд» посетители парка «Ривьера» могут в любое время суток. Для того, чтобы вновь вернуться в нашем времени участникам квеста придется в установленном на Тихой аллее стилизованном под военную тематику вагончике «База 1941» решить сложные головоломки и загадки на тему Великой Отечественной войны, а также продемонстрировать чудеса ловкости.

«Это смесь головоломок и заданий в стиле «Форта Боярд». Одновременно квест может проходить команда из трех человек. Участникам рассказывают легенду, завязывают глаза и отправляют в историческое путешествие. Среднее время прохождения – 1 час», - уточняет автор квест-комнаты Руслан Калачников.