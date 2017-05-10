Кто сегодня в Сочи останется без света Полный список улиц, где пройдут плановые отключения электроэнергии

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение:

10 мая с 08.00 до 18.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Дагомыс Батумское шоссе (частично). ул.Российская (частично), ООО «Каньон»; в поселке Сергей Поле ул.Славы (частично), а поселке Шаумяновка мкр Грушовый Сад.

10 мая, с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Каштаны ул.Михайловская, ул.Мичурина (с/о «Родничок»), в селе Красная Воля ул.Володи Ульянова (частично), в селе Хлебороб (кафе «Навалишенское ущелье», с/о «Рассвет»)

10 мая, с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Фурманова (частично)

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52.