В Сочи объявили штормовое предупреждение Сегодня на курорте ожидаются проливные дожди и сильный ветер

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В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и проливного дождя.

«С 18.00 9 мая до 18.00 10 мая на территории Сочи местами ожидается сильный дождь и гроза. Порывы ветра могут достигнуть 22 м/с, в высокогорье до 27 м/с. По распоряжению Главы города все коммунальные службы работают в усиленном режиме», - сообщают в пресс-службе администрации города Сочи.

Спасатели рекомендуют населению и гостям курорта принять все необходимые меры собственной безопасности и сохранности своего имущества. По возможности не пользоваться личным автотранспортом и не оставлять машины под деревьями и легкими конструкциями. Следует воздержаться от выходов в горы. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 010.