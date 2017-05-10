В Сочи накануне Дня Победы едва не погиб турист из Владимирской области Мужчина упал в воду на бетонные конструкции в районе Северного мола Сочинского морского порта

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Банальная неосторожность едва не стоила жизни жителю Владимирской области жизни, отдыхающему в Сочи. 8 мая мужчина упал в воду на бетонные конструкции в районе Северного мола Сочинского морского порта. Своему чудесному спасению счастливчик обязан бдительным гражданам, оперативно сообщившим о случившемся происшествии в МЧС, профессиональным спасателям и спокойному морю.

«Мужчина застрял между бетонными конструкциями и находился полностью в воде. Для того, чтобы эвакуировать пострадавшего, спасатели применяли альпинистское снаряжение и носилки. К счастью, море было спокойное, иначе, даже при небольшой волне, турист мог захлебнуться. Мужчина 1980 г.р. не получил видимых травм, но был передан сотрудникам Скорой помощи для дальнейшего обследования», - сообщают в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.