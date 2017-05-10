В Сочи опять ограничат движение для автотранспорта (СХЕМА) В связи с проведением Чемпионата Краснодарского края по горным гонкам в Сочи временно ограничат движение на автодороге

Автор фото: администрация г. Сочи

20 мая в Сочи с 08:00 до 20:00 на участке дороги от ресторана «Пацха» к вершине горы «Ахун» будет перекрыто движение для автотранспорта. Маршрутные такси и автобусы также временно не смогут двигаться в этом направлении.

В это время на данном отрезке дороги будет проходить горная гонка «Сочи-17». Свой старт она возьмёт в 09:00 у здания Хостинской администрации, а финишируют участники уже на вершине горы «Ахун», сообщает пресс-служба мэрии г. Сочи.