В горах Сочи сегодня ночью пропали туристы из Москвы В группе из 8 человек - трое детей

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Минувшей ночью группа туристов из Московской области, отправившаяся в путешествие по Черкесскому перевалу у подножья горы Фишт, не смогла самостоятельно выбраться к Бабук-Аулу.

«Скорее всего из-за высоты снежного покрова туристы не смогли найти тропу, ведущую от перевала к поселку. Поиски группы из 8 человек, трое из которых дети, начались с пяти утра и продолжались несколько часов. Чуть позже отдыхающие из Москвы вышли на связь со спасательным отрядом и сообщили, что погодные условия благоприятные, и группа будет выходить с маршрута самостоятельно, - рассказали подробности в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Несколькими днями ранее 7 мая помощь спасателей потребовалась трем сочинцам, которые, поднимаясь на гору Ачишхо, сбились с пути. Более того, отец с двумя сыновьями оказались на сложном скальном участке и самостоятельно выбраться в любом случае не смогли бы. Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России обнаружили потерявшихся, с помощью альпинистского снаряжения помогли им спуститься и отвезли в Красную Поляну. Ни одному из троих мужчин медицинская помощь не потребовалась.