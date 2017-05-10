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Владимир Путин против Игоря Бутмана Сегодня вечером глава государства и народный артист России сойдутся в хоккейном поединке на сочинском льду

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Президент России Владимир Путин примет участие в Гала-матче VI Всероссийского фестиваля НХЛ. В игре, которая состоится сегодня вечером в ледовом дворце «Большой» Олимпийского парка Сочи, глава государства выступит в качестве капитана хоккейной команды «Звезды Ночной лиги».

«Вместе с президентом в команде сыграют глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и звезды российского и советского хоккея, в том числе Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Жамнов и Александр Могильный», - сообщают в пресс-службе Кремля.

Не менее звездной будет команда противников. За «Сборную Ночной Лиги» на лед выйдут руководители Ночной лиги, Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Федерации хоккея России (ФХР), генералы Андрей Левенцов и Алексей Петров, а также народный артист России Игорь Бутман.