Стройная фигура летом? Легко с «Парком Горького» в Сочи! Современный фитнес-клуб проводит открытый урок для желающих привести тело в идеальную форму при минимальных затратах

Автор фото: фитнес-клуб «Парк Горького»

Друзья, не пропустите открытый урок в фитнес-клубе «Парк Горького». 11 мая в 20.00 приходите и берите с собой друзей. Проверьте свой дух и волю, становитесь лучше вместе с нами. Ну и конечно же Вас ждут вкусные скидки на летние абонементы.

Все ваши вопросы вы можете задать по телефону 8 (862) 227-09-87 или по электронной почте gpsochi2017@gmail.com

А лучше приходите и посмотрите все сами, мы ждем Вас по адресу г. Сочи ул. Горького 87 ЖК «Парк Горького» 1 этаж

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