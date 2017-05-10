Стройная фигура летом? Легко с «Парком Горького» в Сочи!
Друзья, не пропустите открытый урок в фитнес-клубе «Парк Горького». 11 мая в 20.00 приходите и берите с собой друзей. Проверьте свой дух и волю, становитесь лучше вместе с нами. Ну и конечно же Вас ждут вкусные скидки на летние абонементы.
Все ваши вопросы вы можете задать по телефону 8 (862) 227-09-87 или по электронной почте gpsochi2017@gmail.com
А лучше приходите и посмотрите все сами, мы ждем Вас по адресу г. Сочи ул. Горького 87 ЖК «Парк Горького» 1 этаж
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