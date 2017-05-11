В Сочи сегодня отключат холодную воду Временно без холодного водоснабжения останутся жители двух микрорайонов поселка Лазаревское

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На 11 мая 2017 года в двух микрорайонах поселка Лазаревское намечены плановые ремонтные работы. С 09.00 до 16.00 работы будут проводиться на водоводе диаметром 300 мм по ул. Сочинское шоссе, в районе санатория «Волна». Временно без холодного водоснабжения останутся следующие потребители: санатории «Волна», «Одиссея Южная», «Чайка», гостиницы «Багратион», «Прометей», улицы Речная (частично), Багратиона, Сочинское шоссе (частично), Днепровская (частично), Марьинское шоссе (частично). Водоснабжение у потребителей по улице Сочинское шоссе будет отсутствовать с 09.00 до 23.00.

«11 мая 2017 года в Лазаревском с 09.00 до 18.00 также будут проводиться плановые ремонтные работы на водоводе диаметром 200 мм по ул. Кольцевая в районе ГСК «Кольцевой». На период работ временно без холодного водоснабжения останутся следующие потребители: санаторий «Тихий Дон», котельная «Тихий Дон», улицы Кольцевая, Победы (частично), Циолковского (частично), Пролетарская, Мирная (частично), Айвазовского, пер. Айвазовского, улицы Новая, Седова, Свирская (частично), пер. Победы», - сообщили в Отделе общественных связей ООО «Сочиводоканал».