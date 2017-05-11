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Плановые отключения электроэнергии в Сочи на 11 мая Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

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В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение.

11 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Вардане ул.Львовская, ул.Тракторная, с/т «Северная Пальмира», в поселке Буу дачи с/з «Черноморец», п.Уч-Дере (частично)

11 мая с 09.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): Третья Рота, дачи ДРСУ, ул.Волковских партизан, п.Серебряный родник, дачи, п.Красных Ветеранов, с/т «Ромашка», в поселке Верхне-Русское Лоо ул.Русская, переулок Октябрьский, ул.Белгородская, ул.Персиковая, ул.Динская, ул.Лучевая, ул.Мира, ул.8 Марта, ул.Чкалова, ул.Новопокровская, в поселке Солохаул новая усадьба, вертолетная площадка,ул.Кошмана,ул.Нагорная, ул.Ноябрьская, ул.Приречная, ул.Кубанская, пансионат «Шахэ», форелевое хозяйство, школа №96

11 мая с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Каштаны ул.Михайловская, на ул.Мичурина с/о «Родничек», в селе Красная Воля ул.Володи Ульянова (частично), в селе Хлебороб кафе «Навалишенское ущелье», с/о «Рассвет»

11 мая с 08.00 до 17.00(в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Фурманова (частично)

11 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Альпийская (частично), ул.Невская (частично), ул.Докучаева (частично), ул.Ломоносова (частично), ул.Мичурина (частично)

11 мая с 06.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул.Ландышевая (частично), насосная станция Водоканала по ул. Ландышевой

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства.