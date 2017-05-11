Многодетным семьям Сочи окажут бесплатную юридическую помощь Получить профессиональную консультацию юриста граждане этой категории смогут в течение дня 15 мая

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Родителям, воспитывающим трех и более детей, ежедневно приходится решать огромное количество вопросов, в числе которых трудности с жильем, право на получение льгот, медицинское обслуживание, организация детского отдыха. И в большинстве случаев без профессиональной правовой помощи многодетным семьям не обойтись. Но вот расходы на консультации юриста по карману далеко не каждой из них.

Накануне празднования Международного дня семьи в Сочи откроется бесплатная юридическая приемная для многодетных семей.

«Государственное юридическое бюро Краснодарского края проведет в Сочи День открытых дверей. Бесплатную юридическую помощь многодетные семьи смогут получить 15 мая с 09.00 до 17.00. Им помогут составить документы правового характера, дадут устные и письменные консультации», - сообщили в отделе по информационной поддержке массовых мероприятий управления информации и аналитической работы администрации города Сочи.

В Сочи филиал бюро расположен по адресу Курортный проспект, 53, к.8. Тел. 8-988-312-77-88.