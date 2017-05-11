Сочинские спасатели помогли выбраться туристам из перевала Никто из туристов не пострадал

Автор фото: ЮРПСО МЧС России

Как мы сообщали ранее, в горах Сочи пропала группа туристов, состоящая из 5 взрослых и 3 детей. Им удалось связаться со спасателями, после чего они попытались самостоятельно выбраться из Черкесского перевала, но погодные условия не позволили спуститься в посёлок Бабук-Аул. Тогда сотрудники МЧС вышли туристам навстречу и все вместе они добрались до посёлка Дагомыс.

Никому из заблудившихся не потребовалась медицинская помощь. И взрослые и дети, приехавшие из Московской области, теперь могут продолжить свой отдых на курорте, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.