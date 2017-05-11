Реквизиты сочинской Олимпиады продадут с аукциона Предметами торгов станут автомобили стиляг, книжный остров и блоки тетриса

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Часть реквизита церемоний открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи уйдут с молотка в июне текущего года. Согласно документам, представленным Фондом государственного имущества Краснодарского края, любой желающий сможет купить автомобили стиляг, лодку с веслами, книжный остров с большой книгой и письменными столами, а также разноцветные блоки тетриса, из которых на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Сочи артисты сложили надпись «I’m Possible».

Так, к примеру, начальная стоимость розового и белого «Запорожца» составляет 163 тысячи рублей за каждый лот. Стартовая цена книжного острова - 309 150 рублей.

Организатором аукционов выступило государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Курорты Краснодарского края».