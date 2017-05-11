Россияне озвучили главный повод для гордости за страну Более 40% граждан нашего государства основными достоинствами России считают историю и природные богатства

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Российская негосударственная исследовательская организация «Левада-Центр» провела социологический опрос населения и выяснила, что думают россияне о своем государстве и что вызывает у них настоящее чувство гордости.

Согласно полученным данным, 75% респондентов гордятся тем, что являются гражданами Российской Федерации. В числе самых достойных поводов для гордости называются история, культура, армия и природные богатства страны.

Так, 40% опрошенных главными достоинствами страны считают природные богатства и историю. У 37% человек гордость вызывает армия, у 29% - культура.

А вот системы здравоохранения и образования не вызывают у людей особого оптимизма. За эти позиции проголосовало от 2 до 5% респондентов. Не особо довольны россияне и экономическими успехами страны. В них верят только 3% граждан нашего государства.

«Опрос проведен 21 – 24 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов», - поясняют специалисты «Левада Центра».