ФСБ в Сочи проверит все зоопарки, дельфинарии и океанариумы Проверки коснутся и других городов России

Автор фото: otpysk.moscow

Накануне генеральный прокурор РФ выступил с поручением. Согласно ему, прокуроры городов России, в том числе и Сочи, должны организовать проверку в зоопарках, океанариумах, дельфинариях, рыболовных, образовательных, научных и культурно-просветительских организациях. Проверять будут то, как используется и охраняется животный мир. Также поднимется вопрос и борьбы с браконьерами.

Для Сочи этот вопрос в настоящее время является куда более актуальным. Достаточно вспомнить недавний инцидент, произошедший в Дендрарии. После того, как шокирующее видео с окровавленным страусом попало на просторы интернета, специалисты заострили своё внимание на содержащихся там животных. Тогда сотрудники дендропарка рассказали, что страус поранился в драке с другой птицей и спасти его уже было невозможно.

К тому же благодаря таким проверкам, вывоз краснокнижных диких животных в иностранные государства станет невозможным, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.