В Адлере остановлена незаконная стройка Суд наложил арест на жилой дом № 143, расположенный по ул. Нижнеимеретинской

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Разрешение на строительство трехэтажного дома с площадью застройки – 336,40 кв. м собственнику земельного участка Аведяну Ардашу было выдано в ноябре прошлого года.

«Сейчас на участке возведен один этаж общей площадью застройки 915 кв. м, состоящий из двух отдельных плит площадью 480 кв. м и 435 кв. м, имеющих между собой деформационный шов. Такая технология выполняется в нарушение Правил землепользования и застройки. Нарушен также и максимальный коэффициент задействования территории, а именно 60% вместо разрешенных 40%», - сообщили подробности в Управлении муниципального земельного контроля администрации города Сочи.

С исковыми требованиями о сносе самовольно возведенной постройки сотрудники муниципалитета обратилась в Адлерский районный суд города Сочи, который вынес определение о наложении ареста на неоконченный строительством капитальный объект недвижимости и земельный участок. Собственнику также запретили находится на их территории, осуществлять строительные работы и подключаться к инженерным коммуникациям.