На Кубани бухгалтер ограбила свою фирму на 8 миллионов рублей В течение двух лет женщина незаконно перечисляла денежные средства предприятия на свои личные расчетные счета

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Недостачу крупной суммы денег в одной из компаний Гулькевичского района обнаружили во время аудиторской проверки. Руководитель предприятия обратилась в полицию с заявлением о хищении почти 8 миллионов рублей с расчетного счета организации.

«При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к хищению денег причастна заместитель главного бухгалтера. По версии следствия, женщина в течение двух лет незаконно перечисляла денежные средства предприятия на свои личные расчетные счета. Для сокрытия своей противоправной деятельности обвиняемая меняла реестры по перечислению выписок банка и делала фиктивные записи в бухгалтерском учете. Похищенными денежными средствами она воспользовалась по своему усмотрению», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Предприимчивого бухгалтера задержали по месту жительства. В данный момент женщина находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.