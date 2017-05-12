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Завтра Сочи останется без холодной воды Плановые ремонтные работы оставят жителей курорта без водоснабжения

Автор фото: Today.kz

Завтра, 12 мая, в Сочи, с 09:00 до 20:00, жители нескольких улиц Сочи останутся без холодной воды:

- улицы Демократическая (район от штрафстоянки к морю), Интернациональная, Бестужева, пер. Бестужева, улицы Цветочная, Голубая, Южных культур, Луговая, Станиславского, Ленина, район гипермаркета «Магнит», Приреченская, Тюльпанов, Гиацинтов, Луначарского, Красная горка, Нагорный тупик, Саратовская, пер. Саратовский

Также с 10:00 до 17:00 холодного водоснабжения не будет у абонентов на следующих улицах:

- Видовая, Профсоюзная (частично), котельная №12, пер. Буковый, СТ «Советский Воин» и «Кипарис».