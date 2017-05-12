Юлия Самойлова позвала сочинцев на съемки яркого и задорного клипа
Вместо «Евровидения» Юлия Самойлова приедет в Сочи снимать клип. На своей страничке в одной из социальных сетей ставшая в последнее время невероятно популярной российская певица Юлия Самойлова честно призналась, что для съемок музыкального ролика в Сочи не хватает массовки.
«Мне нужна ваша помощь для создания видео. Подтягивайтесь сами и приводите с собой друзей, одевайтесь ярко, не стоит бояться, мы просто в дружественной обстановке снимем видео на телефоны. Попоем, покричим, попрыгаем, подурачимся, пофоткаемся. Особо буду рада видеть молодых людей, которые принесут с собой гитары и барабаны», - обратилась к своим поклонникам эстрадная артистка.
В Сочи Юлия Самойлова прилетела сразу после концерта в Севастополе в честь Дня Победы.
Напомним, Юлия Самойлова в этом году должна была представлять Россию на «Евровидении», однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд в страну за выступление в Крыму в 2015 году.