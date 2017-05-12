Сочи заработал 170 миллионов рублей на продаже олимпийских коттеджей Торги впервые проходили на электронной площадке

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«Торги прошли успешно. Конечная вырученная сумма превысила ожидаемую на 10 млн. рублей. Все средства пополнят бюджет города. Исходя из результатов аукциона, можно сделать вывод, что олимпийское наследие востребовано и продолжает работать», - озвучил информацию директор департамента имущественных отношений администрации города Сочи Владимир Пермяков.

Из 41 заявленного на аукцион олимпийского коттеджа было продано 15. Благодаря этому бюджет курорта пополнился 170 млн. рублей. Впервые торги проходили на электронной площадке, что позволило приобрести недвижимость в Сочи, не выходя из дома. Непосредственное присутствие новых владельцев требуется только при заключении договора купли-продажи.

Новый аукцион будет объявлен в ближайшие дни, где с молотка планируют продать 26 коттеджей. Продажа сочинской недвижимости в электронной форме идет на площадке «Сбербанк-АСТ», утвержденной распоряжением правительства РФ. Сообщения об электронных торгах также размещены на федеральном сайте torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Сочи.