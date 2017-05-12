В Сочи появится парк «оживших» динозавров «Затерянный мир» Совершить путешествие в доисторическое прошлое можно будет в Курортном городке Адлера

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Расположенный на большой территории «Затерянный мир» особо придется по душе ребятишкам, которых влечет все неизведанное и таинственное. Захватывающие истории об огромных древних динозаврах и путешествие по доисторическим джунглям среди словно оживших чудовищ станет не только отличным времяпрепровождением, но и поспособствует интеллектуальному развитию малыша. Найдут много увлекательного и родители маленьких исследователей.

На торжественном открытии парка динозавров, которое состоится сегодня в пансионате «Меридиан» на улице Ленина гостей будут встречать выполненные с исторической точностью фигуры динозавров в натуральную величину - Анкилозавр, Велоцераптор, Овираптор, Птеранодон, Стегозавр, Тираннозавр-Рекс и многие другие. Все они подвижны и «умеют» рычать.