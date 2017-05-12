Где можно интересно провести праздничные выходные в Сочи

В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 70 тысяч сочинцев (фото)

Более 10 улиц Сочи и несколько поселков сегодня останутся без электричества Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

Автор фото: https://arhano.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования сегодня, 12 мая, течение дня без электроэнергии останутся:

ул. Пятигорская (частично), ул. Лизы Чайкиной (частично), ул. Пирогова (частично), ул. Тимирязева (частично), ул. Высокогорная (частично), с/т «Прохладная долина», с/т «Монтажник», с/т «Ветеран», с/т «Поликлиника-1», с/т «Прохладная долина», с/т «Прохлада», с/т «Самшит», с/т «Здоровье-6», ул. Садовая, ул. Ульянова, ул. Насыпная, п. Вардане (ул. Львовская, ул. 55-й Километр, пер. Львовский), п. Верхнее Буу (ЖСТ «Садовод-2»), п. Детляжка (ул. Рязанская, б/о «Славы»)».