Где можно интересно провести праздничные выходные в Сочи

В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 70 тысяч сочинцев (фото)

Ж/д вокзалы Сочи оборудуют специальными местами для детей Для удобства туристов также откроются дополнительные кассы и будет организована подача бесплатной воды в жару

Автор фото: http://sochi.scapp.ru

Подготовка перед курортно-туристическим сезоном в Сочи идет полным ходом. Для безопасной и комфортной перевозки пассажиров железнодорожные вокзалы Сочи принимают дополнительные меры. В ближайшее время для путешественников и посетителей вокзала будут открыты дополнительные справочные и кассовые окна, установлены информационные стойки. Особое внимание уделено детям.

«В залах ожидания предусмотрены специальные места для размещения детей, а при необходимости будут предоставлены отдельные залы. Персонал вокзала обеспечит комфорт во время ожидания поезда и исключит любую возможность прохода к ним посторонних лиц. На случай аномально жаркой погоды предусмотрены дополнительные средства охлаждения помещений вокзалов и бесплатная раздача питьевой воды», – уточняют в пресс-службе СКЖД.

Во время проведения крупных мероприятий, таких как Кубок конфедераций FIFA 2017 года, по опыту проведения Зимней Олимпиады-2014, будут привлечены волонтеры, прошедшие специальный инструктаж по работе с пассажирами, а также со знаниями английского языка.