На июль и август распроданы все номера в Сочинских отелях В июне на курорте предполагается 90%-ая заполняемость

Автор фото: Александр Фролов

Эксперты Ростуризма подсчитали, что курортный сезон 2017 в Сочи окажется ничем не хуже, чем в прошлом году, а даже наоборот. Уже сейчас забронированы все номера в отели города на вторую половину лета. Власти курорта продолжают готовиться к принятию большого потока туристов.

Благодаря тому, что в этом году многие отели начали работать по системе "Всё включено" или предлагать "пакетное размещение" для своих гостей, заинтересованность туристов в отдыхе на нашем курорте возросла. Развитая инфраструктура, чистая набережная, "Олимпийское наследие", современные гостиницы, оснащённые всем необходимым - всё это также привлекает людей из разных уголков страны.

Аналитическое агентство «Турстат» и вовсе признало Сочи самым популярным туристическим направлением России. По их подсчётам средняя цена одного дня проживания на курорте составляет 3,2 тысячи рублей сообщает "Лента.ру".