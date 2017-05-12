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Сочинец украл золотые украшения и деньги с чужого двора Но позже сам лишился награбленного

Автор фото: http://ngs24.ru

Сотрудниками отдела полиции города Краснодара по «горячим следам» раскрыта кража крупной суммы денежных средств и ювелирных украшений. Так, с заявлением в правоохранительные органы обратился 66-летний местный житель улицы Тульской. Со слов потерпевшего, он хранил деньги, золотые серьги и кольца с драгоценными камнями в летнем душе, расположенном во дворе частного домовладения. Сумма нанесенного ущерба составила порядка 750 000 рублей.

«В поле зрения полицейских как возможного подозреваемого попал бывший работник - ранее судимый 53-летний житель города Адлера, который подрабатывал на приусадебном участке потерпевшего. Мужчина был задержан на съёмном жилье, где также обнаружили и изъяли часть похищенного золота и несколько тысяч рублей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому Краю.

Задержанный сознался в содеянном и пояснил, что чужие деньги у него тоже похитили, а украшения он продал случайному прохожему. Теперь рецидивисту вменяется статья 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в крупном размере». Максимальное наказание, которое грозит мужчине, предусматривает до шести лет лишения свободы.